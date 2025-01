Da Zaki a Forti, da Piperno a Sala: tutti i casi internazionali risolti negli ultimi due anni

183 Visite

In questi due anni di governo con la leader di FdI a palazzo Chigi sono stati tanti i casi spinosi risolti dall’incessante lavoro diplomatico. Si comincia dal rilascio di Patrick Zaki, ma anche il successo sul caso Chico Forti. E non finsce qui. La liberazione di Alessia Piperno, travel blogger romana detenuta in Iran e riportata in Italia dopo 45 giorni di detenzione. Da non dimenticare poi il rientro di Rocco e Giovanni Langone, Maria Donata Caivano, tre italiani liberati il 27 febbraio 2024. Gli stessi erano stati sequestrati da un gruppo terroristico il 19 maggio 2022 a Koutiala (Mali), Paese nel quale vivevano. Nella lista c’è anche Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita il 3 maggio 2023 e successivamente condannata a 6 mesi di reclusione in primo grado e in appello per possesso di sostanze stupefacenti (circostanza sempre negata dall’interessata). È rientrata nel nostro Paese sempre a seguito del lavoro della diplomazia nazionale E così quanto accaduto zittisce lo sbraitare della sinistra degli ultimi tempi, uno sbraitare che ha richiesto l’intervento della famiglia Sala per porre il silenzio sul caso in una fase delicatissima. Un tweet di Francesco Storace spiega bene l’epilogo di questa vicenda: “Credo sia giusto che la #Meloni convochi l’opposizione a Palazzo Chigi, come chiedeva #Renzi. Per spiegargli come si fa”. Niente da aggiungere.













