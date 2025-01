Meteo, il grande freddo in arrivo. Anche al Sud

218 Visite

Cosa ci aspetta giovedì 9 gennaio e per il giorno seguente? Continua la fase atlantica, spiega il meteorologo sul canale YouTube MeteoGiuliacci , ossia “freddo solo al nord e deboli piogge su Lombardia, Triveneto, regioni tirreniche, Levante Ligure” ma anche “deboli nevicate sulle Alpi”. Ma la svolta è vicina. Molise, Campania – qui neve abbondanti -, Lucania e Calabria”. Insomma, una fase di intenso maltempo in molte zone. Tra il 15 e il 22 gennaio, però, sull’Italia arriverà un’alta pressione centrata sul Regno Unito che “sospingerà ancora venti freddi dai Balcani sull’Italia”. Gli effetti? Giuliacci è chiaro: ancora freddo ovunque, ma non ci saranno piogge o nevicate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews