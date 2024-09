MARANO AL TEMPO DELLE BARZELLETTE: NUOVO RINVIO RIAPERTURA CORSO UMBERTO. ANNUNCI FARLOCCO A TUTTO SPIANO SU SCUOLA SAN ROCCO, CIMITERO E VARIE

483 Visite

Barzellette, solo barzellette e i cittadini – che spesso criticano l’operato del Comune – sono fin troppo morbidi a nostro giudizio. Come per il cimitero, dove si è verificata la saga degli annunci e dei rinvii, come per la scuola di San Rocco, dove il sindaco ne è uscito con le ossa rotte, come per altre strade da aprire, anche per il corso Umberto stessa musica: ancora un rinvio, ora si va al 4 ottobre, perché – recita l’ordinanza sindacale – si è resa necessaria per le avverse condizioni meteo e per problematiche tecniche segnalate dal responsabile del settore lavori pubblici. E’ un sindaco in disarmo su tutta la linea: ogni volta che annuncia qualcosa si verifica l’opposto. La giunta è scadente, il consiglio comunale per buona parte inutile. Bisogna solo sperare che la prefettura si svegli e li mandi a casa. Col passare dei mesi, ma la gente è talmente pigra e poco attenta alle cose politiche, andrà ancora peggio. Non avete nemmeno idea di cosa ci aspetta.













