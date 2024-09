SAN GENNARO, FESTA E MIRACOLO: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA GIORNATA

111 Visite

L’evento sarà trasmesso in diretta su Canale 21 dalle 8.55 del mattino, dal Duomo di Napoli. Presenti l’Arcivescovo di Napoli mons. Domenico Battaglia, l’Abate monsignor Vincenzo de Gregorio, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il Presidente della Campania, Vincenzo de Luca. Grande attesa anche da parte dei tantissimi fedeli che assisteranno di persona alla festa nel Duomo partenopeo.

A che ora vedere il Miracolo di San Gennaro in diretta tv

Alle 10 in punto, come da tradizione, ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica nel corso della quale, se avverrà il prodigioso evento della liquefazione del Sangue, verrà dato l’annuncio ai presenti. Alla conclusione della Santa Messa, l’arcivescovo Battaglia, percorrendo la navata centrale, si porterà all’esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla Città le ampolle con il Sangue.

Dove seguire il Miracolo di San Gennaro in tv e streaming

Il Miracolo di San Gennaro del 19 settembre potrà essere seguito in diretta su Canale 21 (il canale numero 10 del digitale terrestre oppure in streaming): alle 6.15 primo collegamento nel corso del VG Mattina, poi dalle 8.55 diretta no stop dal Duomo di Napoli, dove l’Arcivescovo mons. Domenico Battaglia svolgerà come di consueto il rito. La diretta continuerà fino al compimento del miracolo.

Programma:

ore 7, apertura della Cattedrale;

ore 8, celebrazione della Prima Messa durante il quale un seminarista leggerà la Passione di San Gennaro;

ore 9.45, l’Arcivescovo Domenico Battaglia si recherà nella Cappella del Tesoro con l’Abate, monsignor Vincenzo de Gregorio, il Sindaco Gaetano Manfredi e il Governatore Vincenzo de Luca, aprirà la cassaforte dove sono custodite le ampolle con il Sangue che saranno poste sul Tronetto, portato a spalla dai seminaristi fino all’altare maggiore della Cattedrale;

ore 10, inizio della Solenne Celebrazione Eucaristica nel corso della quale, se ci sarà il prodigioso evento della liquefazione del Sangue, verrà dato l’annuncio ai presenti. Alla conclusione della Santa Messa L’Arcivescovo, percorrendo la navata centrale, si porterà all’esterno della Cattedrale, per esporre ai fedeli e alla Città le ampolle con il Sangue. Al termine, l’ampolla con il Sangue verrà portata sull’altare maggiore, affidata ad un Canonico per la venerazione del popolo fino alle 12.30;

dalle 16.30 fino alle 18.30, ripresa della Venerazione da parte dei fedeli;

ore 18.30, celebrazione della Santa Messa.

Dispositivi traffico e altro. In particolare è prevista:

Presso la Cattedrale di Napoli in via Duomo:

Per quanto riguarda la viabilità, con ordinanza sindacale per i giorni 18 e 19 settembre, previsti:

A) Il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata: 1. dalle ore 08:00 di mercoledì 18 settembre 2024 a cessate esigenze di giovedì 19 settembre 2024, in via Duomo, ambo i lati del tratto compreso tra l’incrocio con via Tribunali e l’incrocio con piazzetta San Giuseppe dei Ruffi; 2. dalle ore 00:01 di giovedì 19 settembre 2024 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, in via Duomo, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Museo Filangieri e l’incrocio con via Tribunali;

B) il divieto di transito veicolare: 1. dalle ore 07:00 di giovedì 19 settembre 2024 fino a cessate esigenze del medesimo giorno in: via Duomo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Tribunali e l’incrocio con piazzetta San Giuseppe dei Ruffi e nel tratto compreso tra piazza Museo Filangieri e l’incrocio con via Tribunali;

C) la sospensione, dalle ore 07:00 di giovedì 19 settembre 2024 fino a cessate esigenze del medesimo giorno, in via Duomo, del parcheggio riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi).

Previsti inoltre

• La sospensione delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi pubblici per il posizionamento di tavolini, espositori ed altro, attinenti alle attività commerciali in via Duomo su entrambi i lati, nel tratto compreso tra il civico 196 e l’intersezione con Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, in piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, su via Tribunali dall’intersezione con via Duomo fino a Piazza Sisto Riario Sforza compresa, dalle ore 7.00 e fino alle ore 14.00 di giovedì 19 settembre 2024;

• Il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, in via Duomo, nel tratto compreso tra l’incontro con via Tribunali e l’intersezione con piazzetta San Giuseppe dei Ruffi, dalle ore 7.00 di giovedì 19 settembre 2024 e fino a cessate esigenze.

Nel quartiere Vomero invece sarà in vigore :

· la sospensione dei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico delle strutture mobili lungo il percorso della processione in onore del Santo Patrono San Gennaro e la rimozione di tavolini e sedie, ubicati all’interno dei dehors fissi di qualsiasi attività commerciale e non, dalle ore 17.00 di giovedì 19 settembre 2024 e fino a cessate esigenze, nelle seguenti strade: Piazza degli Artisti, Via Luca Giordano e Via Scarlatti.













