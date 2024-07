Marano, camorra e politica: il dispositivo integrale della sentenza con le pene accessorie. Da Bertini ai Cesaro e Simeoli

239 Visite

Il dispositivo integrale letto ieri dai giudici della prima sezione penale del tribunale Napoli nord.

Mauro Bertini: 12 anni e 6 mesi di reclusione; interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, sospensione della potestà genitoriale, durante il tempo dell’espiazione della pena; confisca per il valore di 175mila euro; libertà vigilata per anni 1.

Armando Santelia: 12 anni di reclusione; interdizione in perpetuo dai pubblici uffici; sospensione della potestà genitoriale, durante il tempo dell’espiazione della pena; libertà vigilata per anni 1.

Cesaro Aniello, Cesaro Raffaele e Simeoli Angelo: 3 anni di reclusione, pagamento spese processuali e di custodia cautelare, se dovute; interdizione pubblici uffici per anni 5; confisca diretta del profitto del reato pari a 175mila euro.

Pellecchia Eduardo: assolto perché il fatto non sussiste.

Bertini Mauro e Simeoli Angelo, in ordine al reato ascritto al capo B, dichiara di non doversi procedere perché, ritenuta la contestata aggravante, il reato risulta estinto per intervenuta prescrizione.













