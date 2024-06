STAZIONE DI NAPOLI CENTRALE: ARRESTATO PER TENTATA RAPINA, RESISTENZA E LESIONI

40 Visite

Nella serata di ieri, due agenti della Questura di Milano, liberi dal servizio, erano a bordo di un treno AV proveniente da Milano Centrale e diretto verso Napoli quando, una volta giunti nella stazione di piazza Garibaldi, uno dei due si è accorto che un soggetto si era impossessato del suo bagaglio tentando di darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto ma il predetto si è scagliato contro di loro fino a quando, grazie all’intervento di una pattuglia del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania, è stato bloccato.

Per tali motivi, l’indagato, identificato per un 31enne di origine tunisina, è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria, lesioni personali e resistanza a Pubblico Ufficiale.













