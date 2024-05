La voce dei cittadini. Marano, via Ranucci e il grande caos. Via Migliaccio, impossibile finanche passeggiare

212 Visite

Gentile direttore, in via Migliaccio la rasatura non è mai arrivata. Sui marciapiedi è l’inferno, non si cammina più. Attendiamo con ansia che il Comune si ricordi di noi.

Luca (Marano)

Gentile direttore, via Ranucci è ormai un parcheggio e siamo a meno di un mese dalle elezioni europee. Una situazione angosciante. Il sindaco aveva promesso tempi celeri per l’apertura, siamo invece ancora in alto mare.

Cinzia (Marano)













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews