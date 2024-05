CAMPI FLEGREI, TRE SCOSSE NELLA NOTTE. PAURA E GENTE IN STRADA

426 Visite

Notte flegrea, l’ennesima, agitata da una scossa di terremoto verificatasi poco prima delle 4 di oggi martedì 7 maggio.

I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento di magnitudo preliminare 3.2, localizzato sul bordo orientale della Solfatara. Poco prima delle 6 del mattino, nuova “botta” : scossa 2.0 e 2.9 a pochi minuti di distanza (5.53 e 5.57 del mattino). Alle 6 del mattino altre scosse in sequenza hanno convinto le persone a scendere in strada per paura. Oggi molta gente non manderà i bambini a scuola , nella zona puteolana.













