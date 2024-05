Arrestato per corruzione il governatore della Liguria Toti

184 Visite

La Guardia di Finanza ha arrestato Giovanni Toti per corruzione. Toti, agli arresti domiciliari, è accusato dalla Procura di Genova di corruzione ambientale, corruzione per atti contrari a doveri d’ufficio e promesse elettorali. Nell’operazione, un terremoto giudiziario che si abbatte sulla maggioranza di centrodestra che guida la Liguria dal 2015, sono stati sottoposti a misure cautelari altri due big: l’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato e direttore generale della multiutility Iren, e l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, ex presidente dei club calcistici Genoa e Livorno. Signorini è stato sottoposto alla custodia in carcere, Spinelli agli arresti domiciliari. Ai due, insieme a Roberto Spinelli – figlio di Aldo, sottoposto alla misura interdittiva del divieto di esercitare l’attività imprendenditoriale – sono state sequestrate disponibilità finanziarie e beni per un valore complessivo di circa 570mila euro.

Aldo e Roberto Spinelli sono accusati di aver finanziato con 74.100 euro il comitato elettorale di Toti in cambio di vari provvedimenti favorevoli, tra cui il rinnovo trentennale della concessione del Terminal Rinfuse e l’assegnazione di altri spazi portuali, nonché di un intervento nella vicenda della riqualificazione delle ex Colonie Bergamasche di Celle Ligure, complesso destinato a diventare un resort di lusso.













