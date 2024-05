Napoli di scena al Friuli con la saudade scudetto. Osimhen a caccia del gol che vale 125 mila euro

44 Visite

L’attaccante azzurro Osimhen scenderà in campo con grandi motivazioni nella gara di campionato contro l’Udinese, il nigeriano vuole segnare e vincere per spingere il Napoli verso un posto nelle coppe europee. L’edizione odierna di Repubblica ricorda anche che il giocatore in caso di gol arriverebbe al traguardo dei 15 gol in campo che permetterebbero al bomber d’incassare un bonus di 125mila euro. Ricordiamo che l’attaccante ha un contratto con il Napoli da 10 milioni netti a stagione.

Su Repubblica si legge quanto segue: “Gli azzurri si dovranno aggrappare soprattutto alle motivazioni di Osimhen, a cui manca solo un gol per arrivare a quota 15 in campionato e incassare da contratto un bonus da 125 mila euro. Il bomber nigeriano ci tiene però soprattutto a congedarsi bene e la sconfitta di ieri della Fiorentina riapre lo spiraglio per non uscire dall’Europa. Le quattro gare che mancano sono l’ultima occasione per salvare almeno la faccia”.













