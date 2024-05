MARANO, BUIO PESTO IN VIA SAN ROCCO E IN ALTRE ZONE. NESSUN CAMBIO DI ROTTA, LE PROBLEMATICHE RESTANO

257 Visite

Via San Rocco, dal distributore Agip al distributore Energas, da almeno una settimana. E poi via Piave e tante altre zone. I problemi non si risolvono mai nella città dei mille problemi e chi è deputato a controllare, al Comune, come sempre dormicchia o non è attento. Strade al buio, ancora tante strada al buio, il cambio di rotta annunciato dal sindaco Morra non si è visto ancora. Nemmeno per quel che concerne le cose più banali o attinenti all’ordinaria amministrazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews