Sesso con studentessa 14enne e scenate di gelosia a scuola: sospesa prof 55enne

Sesso con una sua studentessa di 14 anni e scenate di gelosia a scuola: una insegnante di 55 anni è stata sospesa dall’insegnamento per 12 mesi e ha il divieto di avere contatti di alcun genere con la vittima. I fatti, secondo quanto riporta il quotidiano Il Centro, si sono svolti a Pescara nel 2023. La ragazzina si era confidata con la psicologa della scuola, che aveva fatto partire la segnalazione.

Non è stata accolta la richiesta dei domiciliari per la professoressa, ritenendo che non possa compiere di nuovo reati simili. La docente è accusata di abuso del rapporto di affidamento e di atti sessuali compiuti nell’ambito di un rapporto di potere. Potrebbe arrivare anche una accusa di violenza sessuale, vista la giovane età della vittima.

La professoressa di italiano, infatti, secondo la ricostruzione, avrebbe approfittato del suo ruolo e avrebbe condizionato fortemente la ragazzina. Le due avrebbero avuto un rapporto sempre più stretto, testimoniato anche da un vivace scambio di messaggini. E avrebbero avuto un rapporto sessuale completo a casa della docente. Poi, la ragazzina avrebbe deciso di interrompere la relazione e si sarebbe rivolta alla psicologa. In classe ci sarebbero anche state alcune scenate di gelosia da parte della professoressa. Una storia emersa grazie alla psicologa della scuola che ha segnalato tutto.