Nancy Liliano, la donna del Suv che si è schiantato contro i carabinieri (positiva ad alcol e droga) era già arrestata per spaccio

La trentunenne che alla guida del suo Suv ha provocato la morte di due giovani carabinieri in servizio, non solo è risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici, ma era stata coinvolta in un’inchiesta per spaccio di droga. Ora Nancy Liliano è indagata dalla Procura di Salerno per duplice omicidio stradale e lesioni personali stradali gravissime, reati a cui potrebbero sommarsi ulteriori aggravanti. Dai primi accertamenti, infatti, è emerso che si era messa al voltante del Range Rover in stato di ebrezza e sotto l’effetto di cocaina quando, nella notte tra sabato e domenica, ha travolto, lungo la statale che collega il comune di Eboli a quello di Campagna, la gazzella dell’Arma – un Fiat Punto – uccidendo due militari e ferendone un terzo. Per l’appuntato scelto Francesco Ferraro, il destino è stato ancora più crudele: aveva terminato il suo turno alle 22 ma, in virtù del suo senso del dovere, avrebbe chiesto di poter prolungare il servizio di almeno altre due ore per dare sostegno ai colleghi.













