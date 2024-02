Napoli, odissea Osimhen: gioca o no?

75 Visite

Odissea Osimhen: arrivato ieri alle 18 a Napoli dopo un viaggio massacrante. Sul Corriere dello Sport si parla del rientro in città dell’attaccante nigeriano: “Il Napoli, che mercoledì gli aveva organizzato un rientro più comodo considerando il diretto dalla Turchia, ha seguito il viaggio-odissea per l’intera giornata con un filino d’ansia: tutti aspettano Osimhen, tutti sono curiosi di sapere come sta.

L’idea era quella di ritrovarlo ieri mattina e di valutarlo fisicamente nei pressi dell’allenamento andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno, così da testarne le condizioni, ma il ritardo del Lagos-Istanbul ha poi obbligato a cambiare i piani. Anche se non del tutto. Il club non demorde e chiede a Osi di stringere un altro po’ i denti prima di sprofondare su un divano, e così organizza un controllo di benvenuto con il responsabile dello staff medico, il dottor Canonico, direttamente a casa sua”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews