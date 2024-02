118 Visite

Clan Mallardo, chiesti 45 anni di carcere per 5 imputati. Ieri 15/02 è stato celebrato il processo a carico di 5 soggetti (Gaetano e Giuseppe Mele, Nicola Sarnataro, Ernesto Cecere e Gennaro Maraniello) ritenuti appartenenti al clan Mallardo, per diversi tentativi di estorsione a cantieri edili e ricettazioni, innanzi al tribunale di Napoli, dove si sta procedendo con il rito abbreviato innanzi al GIP Dottoressa Ivana Salvatore. Il processo è stato rinviato al 29 Febbraio per continuare con le arringhe difensive degli avvocati. Collegio difensivo composto dagli avvocati Luigi Poziello, Celestino Gentile, Michele Giametta, Alessandro Caserta, Domenico Pennacchio.