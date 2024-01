133 Visite

Riad per la finale della Supercoppa italiana: Napoli-Inter 0-1. Gol al 91′ di Lautaro. Battuta la resistenza di un Napoli generoso, che ha giocato in dieci nel secondo tempo per l’espulsione di Simeone, per doppia ammonizione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews