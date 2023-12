Marano, marciapiedi di via Tevere. De Stefano: “Degrado inarrestabile”

282 Visite

Il degrado inarrestabile dei marciapiedi, soprattutto in Via Tevere, si è intensificato a causa di una situazione che sembra essere ormai sfuggita al controllo del comune. L’assenza di manutenzione, unita alla proliferazione della vegetazione selvaggia, rappresenta un pericolo tangibile per i cittadini, ma ciò che ha raggiunto livelli inaccettabili è la presenza di rifiuti ingombranti che occupano gli spazi pedonali.La chiusura dell’isola ecologica da oltre un mese è da considerarsi la chiave di volta di questa emergenza. Privati della possibilità di smaltire correttamente i rifiuti, i cittadini si sono trovati di fronte a un bivio inevitabile: abbandonare i rifiuti sui marciapiedi o accumularli nelle vicinanze delle proprie abitazioni. Questa difficile scelta ha trasformato le strade pedonali in una sorta di discarica improvvisata.

Il comune, con la sua incapacità di gestire tempestivamente la chiusura dell’isola ecologica, ha contribuito indirettamente a creare un ambiente urbano sempre più degradato. I marciapiedi non sono più luoghi sicuri e accoglienti, ma spazi dominati da rifiuti e incuria.

Questa situazione non può più essere ignorata.

Il consigliere Salvatore De Stefano chiede che il comune intervenga immediatamente per riaprire l’isola ecologica e implementi soluzioni a lungo termine per garantire la pulizia e la manutenzione dei marciapiedi. La sicurezza e la qualità della vita dei cittadini sono in gioco, e l’amministrazione locale deve assumersi la responsabilità di ripristinare la dignità di Via Tevere e di tutte le strade colpite da questa emergenza urbana.