Qualiano e Casapesenna, domani doppio appuntamento con il sottosegretario Molteni

MINISTERO DELL’INTERNO – AGENDA SOTTOSEGRETARIO MOLTENI 04 OTTOBRE 2023

ORE 11:00 – QUALIANO (NA): angolo via Vittorio angolo via Falcone. Intitolazione della piazza alla memoria della Polizia di Stato, Pasquale Apicella, Medaglia d’oro al valor civile. Il sig. Sottosegretario di Stato sarà in rappresentanza del Governo. Ad accoglierlo il Questore di Napoli, dott. Maurizio Agricola. Benedizione della targa da parte del Vescovo della Diocesi di Aversa Monsignor, Angelo Spinillo, unitamente al Cappellano della Polizia di Stato, Padre Pasquale Matuozzo.