Marano, miasmi infiniti: puzza di plastica bruciata da mesi anche a San Rocco. Un mistero su cui nessuno indaga

Gentile direttore, so che ne è già al corrente, ma ormai da alcune settimane nella zona di via San Rocco, più o meno altezza civico 48, c’è spesso puzza di bruciato tale da doversi chiudere in casa. Ieri prima alle 20, poi adesso alle 23. Stamattina verso le 7:30 già c’era puzza sia a Qualiano che poi a Varcaturo. Neanche a dirlo, puzza di plastica. Ma in quanti si devono ammalare ancora prima che qualcuno prenda provvedimenti?