Bonus 150 euro, a chi spetta e quando viene erogato? In arrivo la seconda finestra di pagamenti Inps

In arrivo, per questo settembre, le tranche di pagamenti da parte dell’Istituto INPS in favore dei cittadini a cui spetta il bonus da 150 euro . Prosegue dunque la campagna di pagamenti del bonus 150 euro , il contributo antinflazione introdotto dal decreto Aiuti ter (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2022), per aiutare le famiglie a pagare le bollette di luce e gas e fronteggiare l’aumento del carrello della spesa.