AMMINISTRATIVE, MENSORIO(CDU): NOI IN CAMPO PER IL PROGETTO VILLARICCA

“La comunità di Villaricca ha attraversato una fase travagliata e va messa nelle condizioni di risollevarsi, gettando le basi per un futuro amministrativo improntato a legalità, crescita e sviluppo. I cristiani democratici uniti sono impegnati a costruire una propria rappresentanza intorno alla figura dell’avvocato Rocco Ciccarelli, mettendo in campo ideali e programmi che si ispirano all’azione già svolta in Regione e in Città Metropolitana.”

Così in una nota l’on. Giovanni Mensorio, Presidente della Commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Campania.

“Insieme con l’avvocato Ciccarelli e con tanti amici – aggiunge Mensorio – lavoriamo per costruire una sensibilità che attinga da quella società civile che chiede di poter incidere nelle scelte future di Villaricca. Tanti i giovani, le espressioni del mondo del lavoro e delle professioni che hanno a cuore la Comunità e vogliono contribuire con noi ad aggregare una nuova classe dirigente che sia in grado di far ripartire una comunità gravemente ferita.”

“Nelle prossime settimane il nuovo CDU terrà una serie di confronti che serviranno a definire le modalità attraverso le quali partecipare per costruire un nuovo progetto per Villaricca e aggregare ancora chiunque avverta l’esigenza di dare un proprio contributo. L’obiettivo – conclude Mensorio – è dare a questa comunità un’amministrazione all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni, che chiedono trasparenza, linearità e di poter costruire qui, e non altrove, il proprio futuro lavorativo; una compagine che sia in grado di operare nella piena legalità e in proficua sinergia con il mondo delle associazioni, del volontariato e con tutti i livelli istituzionali”.













