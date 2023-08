Marano, la raccolta differenziata? Da anni un optional in tante zone, si mischia tutto e le sanzioni non esistono

331 Visite

La raccolta differenziata? A Marano è ormai un optional da tempo: intere zone, da anni, sono regno di anarchia. Si mischia di tutto, tanto poi c’è il riassetto mattutino in tanti casi. Cos’è il riassetto? La ditta incaricata della raccolta, spesso su segnalazione dei comunali, raccoglie anche quel che non dovrebbe raccogliere per non avere le strade in versione discarica. Questo è, da tanti e tanti anni. Differenziata pessima, Tari che aumenta sempre, di anno in anno, zero controlli, zero sanzioni ormai da tempo immemore. Auguri!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews