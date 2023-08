Marano, perdite idriche in svariati punti. Dopo le segnalazioni di Terranostranews, Morra e i suoi finalmente si attivano

Dopo le nostre segnalazioni, il sindaco Morra si è degnato di fornire spiegazioni sulla questione perdite idriche.

Ecco la nota.

Marano: Per la perdita della Rotonda di Città Giardino un giunto, deteriorato a causa del traffico veicolare, sta procurando una fuoriuscita d’acqua. Il Comune ha già disposto la programmazione per sostituzione.

Per quando riguarda la perdita in via Marano-Pianura, tra il civico 73-88, il Comune ha programmato, con l’insediamento della nuova Giunta, il distacco della rete idrica obsoleta con la messa in funziona della nuova tubazione.

Per la perdita di Via Padreterno, altezza campo da calcio, la perdita proviene dal fabbricato adiacente la strada. Il Comune ha provveduto per gli atti di competenza.

Lo rendono noto il sindaco di Marano Matteo Morra, l’assessore alle Periferie Carmine Carandente e il consigliere delegato al Ciclo Integrato delle Acque Mario De Magistris.