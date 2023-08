MARANO, TARI (CON AUMENTI) A FERRAGOSTO. IL PRIMO FLOP DEL SINDACO MORRA. L’IRA DEI RESIDENTI

82 Visite

Non solo recapitata ai cittadini alla vigilia di Ferragosto, tanto per intossicarci un po’. Fosse solo questo. Le bollette hanno, tra l’altro, una scadenza mensile. Almeno gli anni scorsi per chi non poteva pagare in un unica soluzione davano un poco di respiro con bollettini bimestrali. Ricordo che finivamo di pagare ad aprile dell’anno successivo, effettuando il primo pagamento ad ottobre: adesso sono arrivate con scadenza mensile, l’ultima a dicembre, di male in peggio.

Teresa (Marano)

Prima rata 16 agosto. Ieri il delirio alla posta. E stiamo pieni di monnezza, in generale, in tutta Marano.

Maria (Marano).

Arrivata ieri, con aumenti, e pure sbagliata.

Adriana (Marano)

Una vergogna, ma tanto a pagare sono sempre i soliti fessi.

Felicia (Marano).













