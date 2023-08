Raffaele, condizioni stazionarie ma medici fiduciosi. In tanti pregano per il giovane pizzaiolo vittima di un incidente

138 Visite

Sono tuttora stazionarie (ma i medici sembrano essere fiduciosi circa il suo recupero) le condizioni di Raffaele Bianco, il giovane pizzaiolo coinvolto in un grave incidente stradale due giorni fa a Mugnano. Bianco, titolare della pizzeria ‘O Russo di Calvizzano, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 28enne era a bordo di uno scooter quando ha impattato contro un’autovettura che proveniva dal senso opposto di marcia. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Marano. Secondo quanto ricostruito finora dai militari dell’Arma, Raffaele – tuttora ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli – non indossava il casco protettivo al momento del tremendo impatto. Tante le persone che in questi giorni hanno pubblicato messaggi di incoraggiamento per Raffaele. Gli amici, tanti, si sono uniti in preghiera. Salvatore Mautone scrive: “Forza leone, arrivano buone notizie dall’ospedale. Gli ultimi esami sembrano essere positivi, continuiamo a pregare”.













