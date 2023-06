Trasporti, interrogazione di Nappi (Lega): nuovi sprechi e ritardi, De Luca spieghi mancata estensione tratta MetroCampania NordEst

92 Visite

“È paradossale che a fronte di un finanziamento originario di 210 milioni di euro, la Regione faccia registrare l’ennesimo fallimento sul versante dei trasporti. Nel caso in questione, per la mancata realizzazione della nuova tratta di MetroCampania NordEst (Eav), fondamentale per i collegamenti nell’area compresa tra le province di Napoli e Caserta. Alcune opere previste nell’ambito del progetto di prolungamento, sono iniziate e poi letteralmente lasciate a loro stesse in attesa di ultimazione (come ad esempio è avvenuto per la stazione di Santa Maria Capua Vetere, in preda a degrado e abbandono); tutto ciò ha portato a ‘bruciare’ ingenti risorse economiche ed esposto seriamente il prolungamento ferroviario al rischio di non vedere mai la luce. Per comprendere quali siano le ragioni dell’estremo ritardo, e anche per avere spiegazioni sull’ennesimo spreco di denaro pubblico, e dettagli precisi rispetto alla destinazione dei fondi attuata dalla Regione per il progetto, ho presentato apposita interrogazione consiliare”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.













