Mergellina, l’inchiesta: “Ristoranti e ormeggi, è tutto nelle mani dei clan”

Usura, estorsioni e non solo. Entrano in tutti gli affari del quartiere. Non c’è una sola attività economica – sembra di capire – che non sia al centro dei loro interessi. Più di preciso: «Chiedono soldi a tutte le persone della Torretta e di Mergellina, sia a chi ha attività commerciali come ristoranti e ormeggi, che ai residenti». Una piovra, per dirla con le parole di un ex ristoratore ritenuto oggi parte offesa nel corso di un’inchiesta per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.

È lui a puntare l’indice contro il clan Piccirillo, quello ritenuto guidato dal presunto boss Rosario Piccirillo ‘o biondo, a sua volta collegato a stretto filo all’Alleanza di Secondigliano. Una storia, quella del racket imposto in una delle zone più belle e dinamiche di Napoli – parliamo del rione Torretta, a due passi dal mare di Mergellina – che viene fuori da una inchiesta condotta dalla Dda di Napoli, recentemente culminata negli arresti di Ciro Piccirillo. Fonte Il Mattino













