AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ACAMPORA (PD): “BENE IL CONFRONTO CON IL  GOVERNO NAZIONALE, MA SUI LEP SAREMO INTRANSIGENTI”.

Si terrà a Napoli oggi alle ore 9.30, presso la Rotonda Diaz,

la manifestazione congiunta delle firme sindacali Cgil, Cisl e Uil

organizzata dal leader della Cgil Maurizio Landini per dire “no”

all’Autonomia Differenziata. Un Tema di profondo dibattito nazionale e

non poche spaccature all’interno delle correnti politiche nazionali,

ma certamente di vitale importante per il futuro e la sostenibilità

economica del Mezzogiorno d’Italia. Il momento di grande aggregazione

democratica si preannuncia caldo, così come riferito da Landini: “il

20 maggio saremo a Napoli in piazza contro l’autonomia differenziata.

Basta piccole patrie”, dichiarazioni supportate dalle affermazioni di

Biagio Ciccone, Segretario generale Uil Pensionati Campania il quale

ha affermato “L’autonomia differenziata, così com’è, va respinta

perché rischia di assestare un colpo letale ai diritti sociali delle

persone e, in particolare, alle fasce meno tutelate come gli anziani e

i giovani”. Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico in

consiglio comunale, ha rincarato la dose affermando: “condivido,

appoggio ed apprezzo il lavoro svolto in queste ore dai sindacati

nazionali – che ci vedranno al loro fianco – per porre l’accento su un

tema così sensibile anche per la città di Napoli”, Acampora invita la

popolazione a prendere parte all’Evento: “è un momento di grande

confronto democratico, al quale mi auguro partecipi il maggior numero

di cittadini napoletani ai quali dico che non consentiremo al Governo

Nazionale di sfruttare l’Autonomia Differenziata, sulla quale sarà

giusto discutere e confrontarsi, come un tranello per l’abbassamento

ulteriore dei LEP e dei servizi che devono essere garantiti in maniera

uniforme in tutto il territorio nazionale e in special modo nel SUD”.













