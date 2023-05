Punti di vista. Aerei che cambiano rotta e rumori molesti per l’area nord. Autorità e cittadini ignavi o c’è dell’altro?

221 Visite

Da un mese circa, hanno cambiato la rotta degli aerei da e per Capodichino.

Buona parte dei Comuni confinanti subiscono lo stesso sordo rumore per tutta la santa giornata.

Dei figli di put… hanno preso questo provvedimento, a nostra insaputa.

E non si conoscono i nomi, almeno per gridargli in faccia con veemenza il nostro dissenso.

Hanno creato una servitù di rotta ai nostri danni, eppure nessuno ne parla. Io farei le barricate. Il mio Comune già subì il torto di ospitare una mega-discarica, dopo inutili resistenza da parte della gente. Ma tanto i papaveri di questo staterello avevano già deciso.

Ora ci si mette anche il frastuono continuo di aerei che volano sulle nostre teste.

Eh no! È troppo.

Autorità del cavolo, ci avete rotto le scatole, per non dire altro.

Ma chi siete per arrogarvi il diritto di vita e di morte sociale su di noi?

Siete dei miserabili come noi, non dei padreterni.

E i sindaci e i nostri commissari straordinari anche loro hanno abbassato la testa?

Forse hanno ricevuto, a spese nostre, delle compensazioni?

STEFANO RINALDI

Gentile Stefano, in realtà qualcuno se ne è occupato: il nostro giornale, con ben due articoli, pubblicati di recente. E’ poco, certo, ma almeno abbiamo acceso i riflettori su un tema tanto sentito da parte della cittadinanza. Il punto è che i rappresentanti istituzionali del territorio fanno finta di non vedere. Pardon, sentire…

