AMMINISTRATIVE MARANO, IZZO SPRONA I SUOI ALL’ALFIERI

79 Visite

I candidati della coalizione Uniti per Marano.

composta dalle liste civiche Movimento Civico

Maranese, Insieme si può, Lista Izzo Sindaco (Liberali

e riformisti) e Fare Marano Democratico, a sostegno

del candidato sindaco Michele Izzo, si sono ritrovati

per un momento di aggregazione al Teatro della

Vittorio Alfieri di Marano.

Il candidato sindaco Michele Izzo ha spronato tutti e

ha rinnovato l’impegno per una Marano libera da ogni

dogma politico affaristico che ridia dignità, onorabilità

e vivibilità a ogni cittadino, invitando tutti i candidati “a

continuare a lavorare con grande forza per il futuro

della nostra Marano e percorrere quest’ultimo miglio

con vigoria e passione. I nostri avversari rinnegano il

loro passato e non guardano al futuro. Noi guardiamo

al futuro senza rinnegare il nostro passato che è fatto

di lavoro, di impegno politico senza macchie e sempre

al servizio dei cittadini”.

Comunicato stampa della coalizione “Uniti per

Marano” con candidato a sindaco Michele Izzo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS