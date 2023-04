Quarto, presentata la lista del Partito Democratico a sostegno di Antonio Sabino 

59 Visite

Presentata nella sede del comitato elettorale del candidato a sindaco per il comune di Quarto, nonché sindaco attuale, Antonio Sabino, la lista del Partito Democratico. Presenti all’incontro il candidato, il pres. Pd metropolitano, Francesco Dinacci, il segretario del Pd metropolitano, Giuseppe Annunziata e l’on. Lello Topo.

“Abbiamo dimostrato in questa città complicata, e lo abbiamo fatto con la faccia, con il lavoro e con l’impegno di tutti. Era fondamentale riconquistare la reputazione, credibilità”, ha asserito l’on Topo. “Parchi, infrastrutture, distretto, e rispetto delle regole, una separazione netta tra la parte del paese che crede nello Stato, nell’istituzione e quella che crede nell’esatto opposto. In questo Sabino è stato un esempio, ha dimostrato di saperci fare ed è riuscito a governare bene questa città dimostrando che quando ci sono le persone giuste, il Partito vince. Prima quando dicevi Quarto la gente si allontanava, oggi non è più così, anzi è da esempio”.

“Si è voluti partire dalla presentazione della lista Pd perché erano anni che il Pd nn era presente sui manifesti elettorali della città. Con la garanzia della continuità e del lavoro ben svolto avviato da Sabino, oggi c’è una coalizione fortemente progressista che poggia proprio su questo pilastro”, così si è espresso Francesco Dinacci. “Presentiamo questo simbolo a Quarto, e questo consente di aprire una nuova strada perché si avverte tra i cittadini un giudizio positivo su questi anni di governo, per quanto riguarda l’aspetto amministrativo, prima che politico. Il Pd in una nuova veste allargata ed inclusiva, un nuovo Pd. Quarto deve divenire come una cerniera dei campi flegrei, e sebbene siano stati fatti passi importanti in tal senso, è una strada che dobbiamo ancora percorrere insieme”.

“Uno schieramento largo e forte con delle personalità in campo valide e perbene, appassionate della propria città”, così ha definito questa coalizione Giuseppe Annunziata. “Sono orgoglioso del lavoro che ha fatto Antonio Sabino ed un sindaco a chiusura del primo mandato che si ricandida con una colazione così importante, con sei liste, dimostra il fatto che ha operato bene. Riavere il Pd a Quarto è una garanzia perché dimostra che il Partito Democratico è al vostro fianco, scende in campo con voi”.

Emozionato ed entusiasta il sindaco Sabino ha così concluso: “Ci lega un grande senso di appartenenza e responsabilità e consapevolezza e solo con questo nuovo modo di fare politica possiamo raggiungere il traguardo. Si torna dopo 12 anni a presentare il simbolo del Pd in questa città ed è un orgoglio mio e di tanti amici che in questi anni ci sono stati vicino. Un nuovo percorso iniziato con grande orgoglio. Sono partito dal Pd e voglio dire grazie al Partito che ha creduto nella mia persona investendo sul territorio di Quarto. Voglio ringraziare chi ha fatto questo percorso di 5 anni al mio fianco, chi con me ha messo in campo tutte le sue competenze che hanno contribuito a raggiungere tanti obiettivi. Voglio ricordare che questa è la prima legislatura che si conclude dopo 25 anni. Quindi grazie ai consiglieri tutti e all’opposizione che in questi anni ha guidato la compagine all’interno del consiglio comunale, un’opposizione composta da persone perbene che ha contribuito affinché questa città potesse rinascere”.