Milan-Napoli, Spalletti alla vigilia: “Serve mentalità ed entusiasmo”

Osimhen e Simeone, e con mezzo Raspadori a servizio. Ma il Napoli e Luciano Spalletti non vogliono saperne di piangersi addosso: «Questa è la competizione dei campioni e i campioni non si piangono addosso, trovano le soluzioni per giocare. Siamo una squadra con tanti campioni. Faremo tutto per essere più bravi di loro. Non eravamo i più forti prima, non siamo i più deboli oggi: si giocherà una partita che può dire molto per il futuro di tutti» dice l’allenatore toscano in conferenza. Domani una sfida che sa di storia: «Io spero arrivino anche notti più importanti di questa nella mia carriera. Siamo a un punto altissimo, sia io che i calciatori, dobbiamo avere voglia e entusiasmo, ricordando da dove siamo partiti e dove possiamo arrivare. Ai quarti ci si confronta con squadre e stadi in cui diventa quasi proibitivo, invece mi aspetto di vedere una squadra che se la gioca. È una notte bellissima”.













