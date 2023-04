Marano, l’incidente di via Falcone: in coma la donna di origine bulgara

29 Visite

E’ in condizioni critiche la donna – di origini bulgare – investita oggi pomeriggio in via Falcone, a Marano. La donna, da tempo residente in città, è ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano ed è in coma, secondo quanto riferito dai vertici della polizia municipale di Marano. L’uomo che l’ha investita (guidava una Mercedes di piccole dimensioni) si è fermato per prestare soccorso. Il magistrato inquirente ha disposto perizie e rilievi sull’autovettura. Si attendono i risultati. Seguiranno aggiornamenti.













