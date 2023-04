Napoli, largo Maradona: un piano anti caos per evitare scontri e incidenti

60 Visite

Il caso Largo Maradona sbarca sul tavolo che domani ci sarà al Viminale nell’ambito dei festeggiamenti per lo scudetto: serve un piano anti caos perché Lunedì in Albis si è sfiorato il peggio. E serve un piano più generale perché le feste saranno almeno 2 e distribuite in più punti della città. Un caso più unico che raro che una festa per un trionfo sportivo impegni il ministero dell’Interno da settimane e tutte le autorità locali. Che pure hanno molti problemi da risolvere.

La ressa che c’è stata in alcuni punti della città – tra cui largo Maradona – ha aperto delle riflessioni importanti in termini di sicurezza. Ai Quartieri Spagnoli, dove c’è il Murales di Diego nella sostanza un pezzo di città è totalmente fuori controllo, amministrato da abusivi e contrabbandieri, con i turisti che sono tornati a scattare foto al “pazzariello” in costume che getta il sale per scacciare la cattiva sorte. E i turisti fotografano questo spettacolo come quando si va allo zoo e si vedono animali strani.













