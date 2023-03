A Pianura i funerali di Francesco Pio: chiesa gremita, in prima fila Manfredi

154 Visite

In centinaia, ancor prima ancora dell’inizio dei funerali di Francesco Pio Maimone, nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata a Pianura.

L’orario fissato per la messa in ricordo del 18enne ucciso a Mergellina nella notte tar domenica e lunedì scorso è le 15.30, come annunciato dal parroco don Enzo Cimarelli, che officerà insieme al vescovo di Pozzuoli Gennaro Pascarella. In prima fila il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla legalità Antonio De Iesu.

Le esequie sono blindate: «Non sono consentite riprese e interviste rispettando la scelta della famiglia e della comunità parrocchiale, provate dal dolore e dalla sofferenza e che desiderano che il momento di sia di raccoglimento, solidarietà, preghiera e silenzio», queste le parole del sacerdote.













