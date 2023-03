ELEZIONI MARANO, IMPAZZIMENTO GENERALE. I PONZIO PILATO, I PRESUNTUOSI E I VANAGLORIOSI

207 Visite

24 marzo, 21 giorni alla consegna delle liste e ancora tanti sono i dubbi, le incognite, le perplessità. C’è un candidato in pectore, nel Pd, ovvero Matteo Morra, che non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. Un candidato che si è autoproposto per il gruppo Fiola e che non ha trovato aggregazione, al momento, con altre forze del centrosinistra.

Forza Italia, nell’altro versante, non è riuscito ad imporre un proprio nome e così anche Fratelli d’Italia. Forza Italia, per giunta, pur non avendo chance di imporre un nome credibile (Castrese Alfiero piace a pochissimi), non si schioda dalle sue posizioni intransigenti e miopi su una possibile convergenza con il mondo centrista.

Per e Movimento 5 Stelle sono per certi i versi i Ponzio Pilato di queste elezioni: isolati, non si aprono al mondo e ad altre realtà e alla fine, con questo modo di fare, faranno vincere i “peggiori”.

Il professor Izzo, con la sua fuga in avanti, gioca praticamente per accaparrarsi un semplice posto da consigliere, ma non per incidere realmente e fortemente sulla realtà cittadina.

Altri gruppi, con la pretesa di voler candidare anche chi non dovrebbe per ragioni di opportunità, non favoriscono il dialogo. In ballo c’è il destino della città, ma in pochi lo capiscono.













