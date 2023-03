Farine di insetti, via libera ai decreti sulle etichette contro i rischi e scaffali dedicati

80 Visite

Farine di insetti, ecco cosa succede. «Il Governo intende tutelare i consumatori evitando che questi nuovi alimenti a base di farine di grilli, locuste e altri insetti siano assunti inconsapevolmente. Per questo ha predisposto un’etichettatura chiara che impedisca un’informazione ingannevole sulla natura e la provenienza di queste farine». Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la conferenza stampa al Ministero dell’Agricoltura in cui sono stati presentati i decreti che prevedono etichetta chiara e obbligatoria per prodotti contenenti farine di insetti, firmati di concerto dai ministeri dell’Agricoltura, della Salute e del Made in Italy e con la Conferenza delle Regioni.













