Elly Schlein vince le primarie: il Pd non è più un partito riformista ma di estrema sinistra

160 Visite

Dopo un lungo testa a testa, Elly Schlein, a sorpresa, vince le primarie del Pd. Con l’80 per cento di schede scrutinate, si aggiudica il 53,8% contro il 46,2 di Stefano Bonaccini. «Anche stavolta non ci hanno visto arrivare», scherza nella sua prima dichiarazione. Schlein diventa la prima segretaria donna e la prima ad aver vinto ai gazebo avendo perso, però, la conta tra gli iscritti. L’altra leader, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si congratula e trasmette «alla sinistra» un messaggio che contiene un sottotesto: «Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida di via del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro».