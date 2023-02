VIRTUS POZZUOLI, ARRIVA LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE CONTRO CORATO:

69 Visite

Una vittoria costruita dal gruppo. Il primo successo in campionato della Virtus Bava Pozzuoli coincide con l’esordio in panchina di coach Mimmo Sorgentone. I gialloblù incamerano i primi due punti in classifica grazie alla difesa concedendo solo 28 punti agli avversari sia nel primo tempo che nel secondo. Una gara sofferta e tirata dove i flegrei sono stati sempre avanti nel punteggio. Mehmedoviq chiude in doppia doppia (13 punti e 14 rimbalzi), bene anche Simonetti (praticamente perfetto al tiro e sotto i tabelloni), Lucarelli che ha messo in campo tanta aggressività e due triple fondamentali, Greggi che ha saputo tenere la squadra negli ultimi dieci minuti e Spinelli che si è aggregato con i compagni solo stamattina (era di ritorno dalla NexGen) e ha attaccato il canestro mettendo in difficoltà Corato. Cucco, poi, in regia è stato sontuoso, mentre, Thiam ha mostrato la grinta del capitano e il baby Miaffo ha infilato un canestro dal pitturato in un momento delicato del match.

LA GARA I primi canestri della gara sono di Corato che prova a prendere il largo ma Thiam con una schiacciata riporta i flegrei sotto (10-11 al 6′). La gara è molto equilibrata con i pugliesi che riescono a chiudere il primo quarto sul 12-16. Alla ripresa del gioco i gialloblù giocano di testa facendo girare molto la palla e trovano il primo vantaggio con quattro punti firmati da Simonetti e Greggi (22-21 al 14′). Pozzuoli concede molto poco in difesa, mentre, in avanti Mehmedoviq giganteggia (31-24 al 18′) con Cucco che realizza la tripla del +10 pochi secondi dopo (34-24) costringendo il tecnico ospite al time out. A metà gara Pozzuoli conduce 36-28. All’inizio del terzo parziale Corato entra in campo motivata con i flegrei che rispondono per le rime (42-34 al 24′), con la tripla di Spinelli che porta al massimo vantaggio +11 (45-34 al 25′) con la panchina pugliese di nuovo a chiamare time out. Pozzuoli ha una leggera flessione con Corato che riesce a rosicchiare qualche punto con i flegrei che chiudono avanti al 30′ (47-44). Nell’ultimo quarto gli ospiti con Infante si portano avanti (47-48) ma Thiam e compagni non ne fanno una piega e piazzano un break di 9-2 (56-50). Negli ultimi minuti Corato prova a riportarsi avanti ma Pozzuoli mostra i denti in difesa. La tripla di Lucarelli e i quattro punti realizzati da Thiam e Greggi regalano la prima vittoria ai gialloblù.

VIRTUS BAVA POZZUOLI-ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO 66-56

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Mehmedoviq 13 (6/11, 0/1), Simonetti 11 (2/2, 1/1), Lucarelli 10 (1/3, 2/5), Greggi 9 (2/7, 1/5), Cucco 7 (0/2, 2/4), Thiam 7 (3/7, 0/0), Spinelli 7 (2/5, 1/5), Miaffo 2 (1/1, 0/0), Aiello ne, Scotto Lavina ne, Mutombo ne. All. Sorgentone

ADRIATICA INDUSTRIALE CORATO: Artioli 13 (4/7, 1/4), Boev 12 (6/8, 0/1), Infante 10 (5/9, 0/1), Stella 5 (1/4, 1/4), Trunic 4 (0/3, 1/9), Battaglia 4 (1/5, 0/3), Del Tedesco 3 (0/1, 1/1), Gambarota 3 (1/1, 0/1), Idiaru 2 (1/2, 0/1), Mrgic, Sgarlato ne. All. Putignano

ARBITRI: Zaniboni – Di Mauro

NOTE: Parziali: 12-16, 36-28, 47-44. Tiri liberi: Pozzuoli 11/15 – Corato 6/13. Rimbalzi: Pozzuoli 44 (Mehmedoviq 14) – Corato 38 (Boev, Infante, Gambarota 7).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS