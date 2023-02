Usa, oggetti misteriosi abbattuti: “Non è esclusa l’ipotesi extraterrestre”

104 Visite

La ricostruzione della Bbc – L’esercito americano, riferisce la Bbc, non è sicuro di che natura fossero i tre oggetti volanti abbattuti sui cieli sopra il Nord America e non sa come siano riusciti a rimanere in alto. Ieri, il presidente Joe Biden ha ordinato l’abbattimento di un altro oggetto, il quarto in totale questo mese. Poiché viaggiava a 20.000 piedi (6.100 m), avrebbe potuto interferire con il traffico aereo commerciale, hanno affermato gli Stati Uniti. Un comandante militare, spiega l’emittente statunitense, ha detto che potrebbe essere un “tipo di pallone gassoso” o un oggetto alimentato “un qualche tipo di sistema di propulsione” e ha aggiunto di non poter escludere che si trattassero di oggetti di origine extraterrestre. L’ultimo oggetto – abbattuto sul lago Huron nel Michigan vicino al confine canadese – è stato descritto dai funzionari della difesa come una “struttura ottagonale” senza equipaggio, e con dei fili attaccati. È stato abbattuto da un missile lanciato da un jet da combattimento F-16 alle 14:42 ora locale. L’incidente solleva ulteriori interrogativi sull’ondata di oggetti ad alta quota che sono stati abbattuti nel Nord America questo mese.