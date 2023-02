Regionali, Lazio e Lombardia: stravince il centrodestra

86 Visite

Secondo le proiezioni Swg per La7, nelle elezioni regionali in Lombardia è Fratelli d’Italia il primo partito, con il 22,8%. A seguire il Pd, con il 21,3%. Cinque anni fa il partito di Giorgia Meloni non era andato oltre il 3,64%, mentre i Dem avevano ottenuto il 19,24%. Come previsto, il successo di FdI va a scapito dei principali alleati: la Lega, che è data al 15,4%, rispetto al 29,65 di cinque anni fa; e Forza Italia, attestata al 7,4% contro il 14,32% del 2018.

Ore 16:05 – Le prime proiezioni

Dagli exit poll alle proiezioni, ovvero la previsione basata sui dati reali che arrivano dallo scrutinio in corso, il risultato non cambia molto: il centrodestra è stabilmente sopra la soglia del 50%. Non si tratta di un quorum, e quindi non è determinante per l’assegnazione della vittoria (per conquistare la Regione è sufficiente un solo voto in più degli avversari), ma è una soglia psicologica che dà il peso specifico al risultato. In Lombardia Attilio Fontana è dato tra il 52,3 e il 54,4% dalle proiezioni rispettivamente di La7 e Rai, contro il 34,7-33,6% di Majorino e il 10,6-10,1% di Letizia Moratti. Nel Lazio le proiezioni Rai danno Rocca al 52,1%, D’Amato al 34,7% e Bianchi al 10,6%.