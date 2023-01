MUNICIPALITA’, FDI: “IMMOBILISMO X MUNICIPALITA’ CONSIGLIERE PRONTA ALLA DIMISSIONI”

71 Visite

“Sono pronta a fare un passo indietro e a dimettermi dalla carica di consigliere, alla X municipalità non è stata ancora formata la giunta che rappresenta un organo fondamentale, ci sono due assessori che percepiscono uno stipendio da luglio e non si è costituito ancora l’organo esecutivo per poter lavorare celermente inoltre, non si può dare seguito alle nomine fatte se non si forma la giunta, ritengo che i cittadini abbiano il diritto di sapere cosa sta succedendo. Io rappresento Fratelli d’Italia e il mio partito mi ha insegnato ad essere chiara e trasparente.” Così l’esponente di Fratelli d’Italia Arianna Mocerino che ha aggiunto: “C’è bisogno di una sospensione da parte degli assessori municipali fino a quando non si forma la giunta. Non è corretto nei confronti degli elettori, sono trascorsi 18 mesi e ancora siamo in alto mare. Più volte in qualità di vicepresidente della commissione trasparenza ha chiesto chiarimenti al presidente Carmine Sangiovanni, ma ad oggi ogni mia richiesta è rimasta inevasa”. “Devo esprimere gratitudine al consigliere comunale Giorgio Longobardi e al consigliere regionale Marco Nonno che da sempre amano il territorio ed hanno manifestato in diverse occasioni il loro sostegno alla mia azione politica.” Nonno e Longobardi hanno proseguito: “Sono evidenti i grossi danni prodotti nel tenere paralizzata la municipalità, un quadro desolante che rischia di causare seri problemi ai residenti che aspettano di ricevere servizi ordinari. Chiederemo al Sindaco Manfredi di intervenire per porre fine a questa deleteria condizione.”

