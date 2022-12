Scampia: sequestro di materiale pirotecnico. Arrestato un uomo

143 Visite

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia hanno effettuato un controllo in via Fratelli Cervi presso una cantina in uso ad una persona dove, con il supporto di personale del Nucleo Artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno sequestrato 27 batterie pirotecniche di categoria F2, con oltre 14 kg di massa attiva, e 60 ordigni in plastica dura, con 6 kg di massa attiva, accertando, altresì, che gli stessi fossero privi di qualsivoglia requisito di Conformità Europea.

Infine, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto una pistola replica modello Beretta cal. 9×21.

Un 18enne napoletano è stato arrestato per detenzione illegale di armi o esplosivi.













