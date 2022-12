Bacoli, raccolta doni per Ischia di Fratelli d’Italia

54 Visite

BACOLI – “Un giocattolo per Ischia“. Questa l’iniziativa promossa a Bacoli da Fratelli d’Italia per regalare un sorriso ai bambini di Casamicciola. L’appuntamento è per la giornata di domenica 18 dicembre, dalle 10 alle 13, nella villa comunale di Bacoli e dalle 17 alle 20 all’ingresso della Casina Vanvitelliana al Fusaro. «Raccogliamo giochi per i bambini colpiti dall’alluvione per ridare loro un attimo di gioia», fa sapere Nello Savoia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.













