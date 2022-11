Marano, via Colombo: raffica di tentativi di furti in un parco

574 Visite

Furti e tentativi di furti a ripetizione in città. Gli ultimi casi registrati in via Cristoforo Colombo, all’interno di un parco (Maior), dove sono state segnalate almeno due o tre tentativi effrazione di box e garage. Tentativi di furto di auto anche all’esterno del parco. I ladri, fortunatamente, sono andati via a mani vuote. Gli episodi, secondo i residenti coinvolti, sono stati denunciati ai carabinieri.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS