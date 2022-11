Quarto, stabilizzazione operai rifiuti. Martusciello: “Speriamo che la mozione votata non sia un’illusione”

127 Visite

Speriamo che la mozione votata oggi non sia solo un’illusione per i lavoratori del comparto dell’igiene urbana che chiedono la stabilizzazione dei loro contratti. Faremo di tutto per compulsare l’amministrazione a mantenere questo impegno, anche se la situazione del cantiere sembra non essere ancora limpida anche con il subentro della nuova società.

Analizzando la seduta del Consiglio Comunale si percepisce una maggioranza precaria con un’altra città che sosterrà il numero legale in caso di difficoltà, ormai il quadro è chiaro, una sterile sopravvivenza che sicuramente non farà bene alla città di Quarto ed in questo clima ormai destabilizzato dalle scelte ancora poco chiare da parte del primo cittadino, non si parla di piano regolatore e non vi è ancora nessun confronto sul tema con la cittadinanza.

Nella giornata di ieri era andato in scena il consiglio comunale che, tra gli altri punti, aveva all’ordine del giorno una mozione avente ad oggetto la richiesta di stabilizzazione dei lavoratori che operano nel settore della raccolta dei rifiuti presso il comune di Quarto e la ditta in questione è la DM Technolgy che da due mesi è subentrata alla GPN mediante il fitto di un ramo d’azienda.













