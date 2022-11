MARANO, RACCOLTA RIFIUTI: IL FLOP DELLA NUOVA DITTA, RIFIUTI OVUNQUE

109 Visite

Ancora tantissime zone con montagne di cumuli. La nuova ditta, Green Line, subentrata da due giorni alla Tekra, fatica più del dovuto per entrare a regime. In alcune zone, complice la mancata rimozione della giornata di venerdì e lo stop del giorno successivo, non si raccoglie da ormai quattro giorni. E’ l’ennesimo flop dell’amministrazione comunale retta da un anno e mezzo da una triade commissariale. Sporcizia ovunque e traffico ovunque. Siamo ben oltre la vergogna.













