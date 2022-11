Melito: blitz nel rione “ex 219”. Carabinieri arrestano 4 persone

232 Visite

I Carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli hanno arrestato 4 persone per detenzione di droga a fini di spaccio nel rione “ex 219” di Melito di Napoli. A finire in manette sono il 42enne Francesco Della Gaggia*, il 46enne Antonio Cerrone**, il 24enne Claudio Cangiano*** e il 27enne Manuel Gritti****, tutti già noti alle forze dell’ordine. I primi 3 sono del posto mentre l’ultimo è di Arzano.

I militari della locale Tenenza insieme a quelli della Sezione Operativa di Marano osservano i 4 uomini. Ore di attesa per guardare e documentare l’attività illecita: una vera e propria catena di montaggio della droga con ruoli e funzioni. Persone che arrivano segnalati dalla “vedetta” che smista i clienti a seconda delle necessità psicotrope. I Carabinieri intervengono, bloccano i 4 e gli arrestano. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di 27 dosi di crack e 31 dosi di cocaina. Sequestrati anche manoscritti dove presumibilmente è riportata la contabilità dello spaccio.

I 4 sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

*NATO A NAPOLI IL 3 APR 1980

** NATO A NAPOLI IL 10 LUG 1976

*** NATO A NAPOLI IL 22 DIC 1997

**** NATO A FOLIGNO IL 6 DIC 1994













