Chiaia, donna bloccata nel cortile della Poerio

Paura a Chiaia dove, ieri mattina, all’interno del cortile della scuola media “Carlo Poerio” è stata bloccata dalla polizia una donna. L’allarme è partito da alcuni genitori che, poco prima delle otto, notando la presenza di «una signora che dava fastidio ai ragazzini, li seguiva e infastidiva», hanno chiesto l’intervento della forza pubblica. Il panico nel cortile del plesso, che ospita anche la piscina Carlo Poerio su corso Vittorio Emanuele, si è scatenato in una manciata di minuti. Tra la folla di adolescenti in attesa di entrare e i gruppetti di genitori preoccupati per la presenza dell’estranea, c’è stato chi si è messo a filmare l’accaduto con il cellulare e chi, invece, ha creduto che la signora volesse rapire qualche bambino ma questa ipotesi è stata screditata in pieno dagli accertamenti dei poliziotti. L’esplosione di preoccupazione e indignazione dei genitori, in ogni caso, va ricondotta a uno scenario antecedente all’episodio di ieri mattina che riguarda sempre la stessa donna sorpresa, a detta degli abitanti del quartiere, a «infastidire i bambini nei giardinetti e introdursi all’interno dei palazzi».