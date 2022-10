Terapia del dolore all’ospedale Cardarelli, l’ultima iniziativa per evitare la chiusura del reparto

37 Visite

“È stata protocollata oggi la richiesta al sindaco metropolitano di Napoli Gaetano Manfredi, all’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada ed al presidente della Regione Campania con delega alla Sanità Vincenzo De Luca di attivare un tavolo istituzionale partecipato dalla rete dei comuni del Mezzogiorno, la commissione Europea, la presidenza del Consiglio dei Ministri, gli ordini professionali, le parti coinvolte e la Regione Campania al fine di verificare che il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario nel Mezzogiorno – in particolare a Napoli per la presenza dell’ospedale Cardarelli – non sia sacrificato per favorire spese meno utili rispetto a quella necessaria per tutelare il diritto alla dignità del fine vita ed il diritto all’eguaglianza sociale e per evitare che le famiglie possano essere esposte a speculazioni private per la tutela dei propri cari richiedenti cure di elevata professionalità rientranti nella tipicità dell’offerta del sistema sanitario pubblico. A questa richiesta si aggiunge quella di attivare tutte le iniziative per scongiurare la chiusura del reparto di terapia del dolore dell’ospedale Cardarelli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS